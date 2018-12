Nieuwe vergunningen voor Cargill Bart Mertens

10 december 2018

18u55 0 Herent Bedrijf Cargill in Herent heeft een nieuwe exploitatievergunning op zak, ondanks een eerder geveld vernietigingsarrest. Het bedrijf kreeg ook een omgevingsvergunning van de provincie Vlaams-Brabant. Belanghebbenden kunnen echt nog bezwaren indienen tegen de nieuwe vergunningen.

Het Vlaamse ministerie van Leefmilieu heeft opnieuw een exploitatievergunning verleend aan het Herentse bedrijf Cargill. Cargill krijgt wel strengere voorwaarden opgelegd deze keer. Onder meer het afvalwater moet dagelijks gecontroleerd worden. Tegen deze beslissing kunnen omwonenden en belanghebbenden nog tot midden januari 2019 een annulatieprocedure starten bij de Raad van State. Om het voor de buurt nog wat ingewikkelder te maken, heeft de provincie Vlaams-Brabant ook een omgevingsvergunning goedgekeurd. Tegen deze beslissing kan nog tot 21 december een bezwaar worden indienen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Mouterij

Het is niet de eerste keer dat Cargill een nieuwe vergunning op zak heeft maar die later kwijt is na een procedure bij de Raad van State. Dat gebeurde al vijf keer in het verleden. Tegenstanders zien de mouterij liever verdwijnen om een groene fietsgordel te creëren langs het kanaal Leuven-Mechelen. De Cargill-mouterij –destijds nog Dreyfus- was tot 1967 gevestigd in hartje Leuven maar werd omwille van overlast verplicht om zich te herlocaliseren naar de huidige site in Herent. In die tijd woonde er weinig mensen maar dat is ondertussen veranderd met veel protest tot gevolg van buurtbewoners.