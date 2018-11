Nieuwe coalitie verdeelt bevoegdheden N-VA levert burgemeester/Jan Schelstraete is enige schepen voor Open Vld Bart Mertens

20 november 2018

14u25 0 Herent De nieuwe Herentse coalitie N-VA/CD&V/Open Vld heeft de verdeling van de bevoegdheden bekend gemaakt. N-VA levert met Astrid Pollers de burgemeester en neemt ook Katleen D’Haese en Stijn Van Meerbeeck mee in het schepencollege. Voor CD&V maken vanaf januari 2019 Maarten Forceville, Philippe Scheys en Liesbeth Van Hemelrijck de dienst uit. Open Vld krijgt met Jan Schelstraete één schepenambt.

De vorming van het nieuwe schepencollege in Herent verliep niet zonder slag of stoot na de verkiezingen van 14 oktober. Nochtans was de zaak amper een dag later al beklonken. N-VA kwam ondanks het verlies van 1 zetel als overwinnaar uit de stembusgang met 7 zetels en zag wel iets in een voortzetting van het bestuur met CD&V dat 6 zetels (+1, nvdr) in de wacht kon slepen. Hoewel sp.a politiek terrein verloor en strandde op 11,7 % -goed voor 4 zetels- werden de Herentse socialisten toch mee aan boord genomen door burgemeester Astrid Pollers (N-VA). Op 6 november bleken de gesprekken tussen de partijen toch niet zo vlot te verlopen. sp.a kon niet leven met het aanbod van slechts één schepenambt en trok zelf de stekker uit de nieuwe coalitie. “Tijdens de onderhandelingen over de bevoegdheden groeide het besef dat we met één schepen onvoldoende kunnen wegen op het beleid”, liet Herents sp.a-voorzitter Jo De Clercq optekenen.

Evenwichtige verdeling

Terug naar af, al lagen N-VA en CD&V niet echt wakker van de zet van sp.a. De oplossing lag voor de hand: sp.a vervangen door Open Vld. Groen bleef ondanks de mooie score van 21,3 % en 6 zetels (+1, nvdr) opnieuw aan de kant staan, tot grote verbazing van lijsttrekker Jos Vandikkelen. Ondertussen heeft de nieuwe coalitie N-VA/CD&V/Open Vld de nodige gesprekken al achter de rug en zijn de bevoegdheden verdeeld. N-VA levert zoals verwacht de burgemeester met Astrid Pollers. “Het was ons streefdoel om eenduidige pakketten te vormen voor de schepenen die aansluiten bij hun interesses. We zijn tot een evenwichtige verdeling gekomen waarbij N-VA de burgemeester en twee schepenen levert. CD&V levert drie schepenen en Open Vld krijgt één schepenambt.”

Bevoegdheden

Astrid Pollers (N-VA) zal zich ontfermen over brandweer, politie, communicatie, burgerzaken, onderwijs en begraafplaatsen. Partijgenote Katleen D’Haese neemt financiën, personeel, ICT, beleid & organisatie en onthaal voor haar rekening terwijl Stijn Van Meerbeeck (N-VA) de bevoegdheden cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, toerisme, kinderopvang, vrijwilligerswerk en jeugd krijgt in het nieuwe bestuur. Die laatste bevoegdheid zal hij pas vanaf 2022 opnemen want tot dan is Maarten Forceville van CD&V schepen van jeugd. Naast die bevoegdheid neemt Forceville ook waterwerken, gebouwen, onderhoud openbare plaats en mobiliteit voor zijn rekening. Schepen Philippe Scheys (CD&V) wordt dan weer verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, bouwen en sport. Liesbeth Van Hemelrijck (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Welzijn, Zorg en Maatschappelijke dienstverlening. Jan Schelstraete tot slot is de enige liberaal in het college met economie & landbouw, leefmilieu en duurzaamheid, wonen en lokaal mondiaal beleid als bevoegdheden.