Nieuw interventievoertuig - met opvallende oranje striping - voor politiezone HerKo 20 februari 2018

02u26 0 Herent De medewerkers van de interventiedienst van de politiezone Herent-Kortenberg stelden trots hun nieuw interventievoertuig voor.

Het betreft een Volkswagen Transporter T6, aangekocht via het raamcontract van de federale politie. De volledige politie-uitrusting werd in nauw overleg tussen de logistieke dienst, de interventiedienst en de leverancier samengesteld. Het voertuig biedt voldoende ruimte voor het opbergen van het nodige materiaal voor het uitvoeren van interventies en beschikt over de nodige signalisatie- en communicatiemiddelen, bepantsering en striping.





Nieuw binnen het voertuigenpark van de politiezone is dat de voor- en achterbumper in een opvallende oranje reflecterende kleur werden bestickerd om nog veiliger en zichtbaarder op het terrein te werken (bij verkeersongevallen,...).





Het voertuig is klaar voor de toekomst: het beschikt reeds over een pre-installatie om er later een mobiel kantoor van te maken, waardoor op het terrein een betere dienstverlening kan voorzien worden.