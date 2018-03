Nieuw festival brengt zee naar Winksele 21 maart 2018

02u39 0 Herent Op zaterdag 16 en zondag 17 juni worden de groene en vlot bereikbare speelpleinen van Winksele in de Termerestraat het decor voor de eerste editie van familiefestival Zee in 't Park, kortweg ZIP.

ZIP is een organisatie van communicatie-en eventbureau De Zee uit Leuven in samenwerking met de Gezinsbond Gewest Leuven en de gemeente Herent. "Op het programma van ZIP staan onder andere muziek, gastronomie en kinderanimatie", zegt Sebastian Provost. "ZIP heeft voor de festivalganger een hagelwit strand, zon, randanimatie en activiteiten zoals een laatavondfilm en salsa-initiaties in petto. Headliners van dienst zijn Mama's Jasje, Billie Leyers en Jasper Erkens. ZIP koppelt het aangename ook aan het nuttige en engageert zich voor sociaal project vzw De Ruimtevaart. De Zee wil De Ruimtevaart via het nieuwe festival helpen met de vernieuwing van hun sociaal restaurant." Een dagticket kost 5 euro in voorverkoop, een weekendticket heb je al voor 8 euro in voorverkoop. Meer info: www.zeeweb.be en www.zipfestival.be (BMK)