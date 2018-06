Motorrijder in levensgevaar na crash 06 juni 2018

Op de Brusselsesteenweg in Veltem is dinsdagavond omstreeks 19 uur een motorrijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde ter hoogte van ijssalon Croccantino.





"Toen de bestuurder van een wagen aan de Croccantino wilde inslaan, is er een motorrijder in de zijflank van de wagen gereden. De klap was erg zwaar en de motorrijder werd ter plaatse gereanimeerd. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd. Ondertussen werd hij kunstmatig beademd", zegt korpschef Walter Endels van lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg). De Brusselsesteenweg werd na het ongeval afgesloten tussen de Bertemsebaan en de Termerestraat. (ADPW)