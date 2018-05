Man steelt meermaals kat bij ex 01 juni 2018

Een bedrijfsleider uit Diksmuide riskeert 9 maanden cel en 900 euro boete omdat hij zijn (ex-)vriendin lange tijd belaagde en bij haar meermaals inbrak. C.D. heeft al lange tijd een knipperlichtrelatie met B., een vrouw uit Herent. Maar meermaals gaat bij C.D. het licht uit. De man komt dan erg agressief over en stalkt zijn vriendin. Zo brak hij meermaals binnen bij de vrouw om spullen te stelen. Daarbij had hij het vooral op haar kat gemunt. Meerdere malen ontvoerde hij de kat om ze pas na enkele dagen terug te brengen als de vrouw hem te woord wou staan. "Onze relatie verloopt met ups-and-downs maar momenteel zijn we terug samen en laat ik me begeleiden", sprak C.D. "We hebben grote meningsverschillen over de opvoeding van mijn zoon. Daarom wonen we nu niet meer samen, om onze relatie een kans te geven." Omdat de man al meermaals veroordeeld werd, eiste de procureur een effectieve celstraf. Vonnis op 22 juni. (JHM)