Man maakte amok aan Tiffany’s Bar Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

16u09 0 Herent Een jaar cel en een boete is wat een man uit Boortmeerbeek bij verstek boven het hoofd hangt omdat hij op 9 januari 2018 op de Mechelsesteenweg in Herent aan Tiffany’s Bar flink wat amok veroorzaakte. Hij werd de toegang geweigerd en haalde met de vuist en een scherp voorwerp uit naar de eigenaar van de zaak, die hierdoor even arbeidsongeschikt was.

Beklaagde Moussa H.B. liet het na om zich te komen verantwoorden voor zijn gedrag van begin januari 2018. De man trok die avond naar Tiffany’s Bar en mocht niet binnen gezien hij er gekend was en in het verleden al meermaals problemen had veroorzaakt. Daar liet hij het niet bij, hij trapte de toegangsdeur in. Daarna gaf hij de eigenaar een vuistslag in het gezicht en stak hij hem daar ook met een scherp voorwerp. Hierdoor was het slachtoffer tijdelijk arbeidsongeschikt. “Volgens het verslag van de gerechtsdeskundige is beklaagde paranoïde en lijdt hij aan waanbeelden. Hij gelooft onder andere in voodoo. Die avond veroorzaakte hij commotie aan een huis van ontucht in Herent. Ik vorder een jaar cel en een boete”, aldus het openbaar ministerie. Vonnis op 13 februari.