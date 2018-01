Laatste café van Winksele moet dicht EIGENAAR WIL PAND VAN BIJ MARIE-JEANNE AFBREKEN VOOR VERKAVELING ANDREAS DE PRYCKER

02u30 0 Foto Vertommen Marie-Jeanne moet haar café na 34 jaar met pijn in het hart sluiten. Herent Winksele is zijn laatste café kwijt. Café Bij Marie-Jeanne, gelegen op de Vilvoordsebaan, heeft de deuren gesloten. Een gedwongen beslissing, want de eigenaar van het pand heeft aangegeven het pand te willen afbreken. "Wij zullen op termijn dus ook moeten verhuizen", vertelt Jozef Dewit, de man van Marie-Jeanne Geeraerts. Zij moest na 34 jaar afscheid nemen van haar café. En dat werd een emotioneel afscheid.

Het laatste café in Winksele is niet meer. Op de laatste dag was het café tot de nok gevuld met het vaste cliënteel. Hun doel: een allerlaatste keer een bezoekje brengen aan Marie-Jeanne Geeraerts (63), die maar liefst 34 jaar het gelijknamige café uitbaatte. "En het werd een fantastisch afscheid. Het was heel erg druk. Zowel mentaal als fysiek was het zware kost", vertelt Jozef Dewit, de man van Marie-Jeanne. Zij kreeg heel wat cadeautjes voor de vele jaren trouwe dienst. Zo kreeg ze pralines, bloemen, maar ook cava en wijn overhandigd. En dat deed deugd. Zoveel deugd dat het café uiteindelijk pas om drie uur 's nachts de deuren sloot. Definitief, want de eigenaar van het pand gaf aan om het te willen afbreken. "Wij hebben het pand altijd gehuurd aan een 9-18-27 contract. Dat is niet verlengd en dus wisten wij al een tijdje waar we aan toe waren. De eigenaar zou van plan zijn om een verkaveling te zetten. Daarop zouden appartementen komen. Hierachter ligt ook al een verkaveling met 28 woningen. Het is alsof Herent ook een stad geworden is", vindt Jozef, die samen met Marie-Jeanne ook in het pand woont. Binnenkort zullen zij ook moeten verhuizen. Door het verplichte opdoeken van het café zag Marie-Jeanne zich genoodzaakt om met pensioen te gaan op 63-jarige leeftijd. "Nu gaan we efkes niets doen. Erna zullen we wel zien", klinkt het mysterieus. "Ik zal het ongelooflijk hard missen. Het is tegenwoordig niet evident om een café te runnen, maar barvrouw is echt een schitterend beroep. Je bent altijd onder de mensen", meent Marie-Jeanne.





Echt volkscafé

Zij werd eigenlijk toevallig cafébazin. Zij hielp haar schoonzus af en toe toen ze nog bij Philips werkte. Toen de schoonzus er de brui aan gaf, nam Marie-Jeanne de zaak over. En dat werd een groot succes. Het café was een echt volkscafé, een van de goedkopere van de regio. Zo bedroeg de prijs voor een pintje slechts anderhalve euro. De vaste klanten zullen nu een andere stamkroeg moeten zien te vinden. Met onder meer Den Ouden Tijd in Herent en Café Old Time en 't Rozenhof in Veltem-Beisem zijn er binnen een straal van vijf kilometer wel enkele opties. Maar in Winksele zullen ze geen café meer vinden.