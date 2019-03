Koppel veroordeeld voor verboden wapenbezit Stefan Van de Weyer

21 maart 2019

09u15 0 Herent Een koppel werd op de Leuvense strafrechtbank veroordeeld tot respectievelijk zes maanden cel met uitstel en een opschorting van uitspraak, beiden over een periode van drie jaar. Ze hadden in 2015 verschillende alarmpistolen doen overkomen vanuit Slovenië, in oktober 2016 werden in hun woning in Herent bij een huiszoeking ondermeer een buisje traangas en alarmpistolen aangetroffen.

Het koppel had de verschillende alamrpistolen doen overkomen uit Slovenië, de beklaagde verklaarde dat hij deze wapens in ontvangst nam voor een vriend uit Nederland en deze aan hem zou geven. Daar hechtte de rechter weinig geloof aan. “De strenge regels opgenomen in de wapenwetgeving zijn er om de maatschappij te beschermen tegen de ernstige gevolgen voor de fysieke integriteit van personen door wapens. Het gebruik van een vuurwapen kent vaak een dodelijk afloop. De vuurwapens die werden ingevoerd kunnen daarenboven op een eenvoudige manier scherp worden gesteld. Dit gedrag maakt een gevaar uit voor de openbare veiligheid”, stond in het vonnis te lezen.

Gezien de man al eerder werd veroordeeld door de strafrechter kreeg hij zes maanden cel met uitstel over drie jaar en 1.500 euro boete. De vrouw die beweerde het buisje traangas van haar man te hebben gekregen om zichzelf te beschermen komt er vanaf met de opschorting van de uitspraak.