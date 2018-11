Kleindochter maakt oma 120.000 euro lichter: 2 jaar cel KAR

15 november 2018

19u23 2 Herent Een koppel uit Veltem-Beisem is veroordeeld tot 2 jaar cel voor valsheid in geschrifte en informaticafraude. De grootmoeder was het grootste slachtoffer. Zij verloor 120.000 euro door haar kleindochter.

Dominique C. gebruikte als volmachthebber de rekening van haar grootmoeder, die in een rusthuis verbleef, om tal van aankopen te doen in kledingwinkels, naftstations en doe-het-zelfzaken en om schulden af te lossen. Ze kreeg daarbij hulp van haar partner Philippe L. In totaal ging 120.000 euro van de rekening van de grootmoeder naar twee andere rekeningen, waaronder een privé-rekening van het koppel.



Toen de moeder van C. onraad rook, deed ze melding bij de politie. Het koppel maakte daarop een vals rekeninguittreksel om laten uit te schijnen dat er nog 158.000 euro op de rekening van de grootmoeder stond. Niets was minder waar.



Een deel van het geld vloeide verder naar huishuur en naar gerechtsdeurwaarders. Om een transactie van 12.269 euro te verbergen, ging het koppel zelfs nog een stapje verder. Via valse e-mailadressen gaven ze zich uit als politie-inspecteurs om iedereen te doen geloven dat er aangifte werd gedaan van de overschrijving door ‘derden’.



Ook daar kwam de moeder achter toen ze bij de politie informeerde hoe het met de klacht gesteld stond. Toen bleek dat er helemaal geen klacht werd ingediend. Uiteindelijk werd de grootmoeder verhoord. Die gaf aan dat ze al haar kleinkinderen al enkele royale schenkingen had gedaan. Zij wist niet waarvoor het verdwenen geld gebruikt werd maar gaf aan geen extra schenkingen te hebben gedaan, zoals het koppel iedereen wou doen geloven.



De grootmoeder vreesde haar rusthuis niet meer te kunnen betalen door de financiële aderlating en reageerde erg emotioneel tijdens haar verhoor.



Op sociale media dweepte haar dochter ondertussen met een Delvaux-handtas die ze voor 12.000 euro te koop aanbood. De moeder van Dominique C. probeerde in september 2017 de klacht nog te annuleren omdat ze vreesde dat ze haar kleinkinderen niet meer zou zien als Dominique C. en Philippe L. de gevangenis zouden indraaien, maar dat mocht niet baten.



“De verklaringen van de beklaagden dat zij geen weet hadden van de verdwenen bedragen zijn volstrekt ongeloofwaardig. Zij hebben de zwakkere positie van de grootmoeder uitgebuit om haar hoge sommen geld afhandig te maken”, aldus de rechter in het vonnis.



Die verwees naar de rekeninguittreksels waarbij verschillende betalingen werden gedaan in doe-het-zelfwinkels, tankstations, nachtwinkels, supermarkten en kledingwinkels in de buurt van de woonplaats van de twee. Die stuurden hun kat naar de rechter en werden bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel. De grootmoeder moeten ze 120.143 euro terugbetalen. Ze moeten ieder ook een boete van 600 euro.