Kinder- en jeugdboekenbeurs in De Kraal Stefan Van de Weyer

16 november 2018

15u00 0 Herent Het nieuwste boek van je favoriete auteur, spannende en meeslepende verhalen, kijk- en prentenboeken, voorleesboeken, dichtbundels, klassiekers uit mama’s en papa’s jeugd, zoek-, info- en doeboeken, ... Je vindt het allemaal op de tweejaarlijkse boekenbeurs van basisschool De Kraal in Herent op zondag 18 november. Dat is één van de grootste kinder- en jeugdboekenbeurzen van Vlaanderen. Op de vorige edities waren er steeds om en bij de vijfhonderd geïnteresseerden aanwezig.

Op zondag 18 november tussen 11 en 17 uur kunnen kinderen en ouders in de Kraalschuur in de Van Bladelstraat 25 in Herent enkele uurtjes snuisteren in de wondere wereld van het kinderboek. Het thema van dit jaar is “Boeken door de tijd heen”. Ook voor de volwassenen is er een stand met bestsellers.

Ook deze voor deze editie kon de organisatie enkele bekende auteurs en illustratoren strikken om aangekochte boeken te signeren. Zo is er ondermeer Nico De Braeckeleer, scenarist en auteur van verschillende kinder- en jeugdboeken, Ilse De Keyzer, die een boek over pesten schreef en voor de kleuters over haar hondje Tokkel. Zij zal ook voorlezen, net zoals Lyne Uytterhoeven, die haar eerste jeugdboek ‘Dochters van het Elfenwoud’ uitbracht en diverse kortverhalen schreef.

Signeer- en voorleessessies zijn er tussen 11 en 13 uur en tussen 14 en 16 uur. In het Kraalcafé kunnen de bezoekers nog nagenieten bij een hapje en een tapje. Kinderen kunnen, naast boeken kijken, ook deel nemen aan vele leuke randactiviteiten.

Meer info via els.cornelis.ec@gmail.com of nathaliemelis@gmail.com.