Juma Group beste BMW/MINI-dealer van België

12 januari 2019

17u00 0 Herent FLEET magazine ging voor het eerst op zoek naar de beste dealers in België. Juma Group Leuven-Mechelen kwam als trotse winnaar uit de bus voor de merken BMW en MINI. “Te danken aan onze verbindende en proactieve aanpak”, zegt concessiehouder Gunter Van Lent. “Ons motto ‘Legendarisch rijplezier’ is niet zomaar een slogan.”

FLEET Partners maakte tijdens het verkiezingsgala van de 24ste FLEET Manager of the Year de FLEET Dealer of the Year 2019 bekend. Eerst werd de beste dealer per merk per regio bepaald door de jury. Daarna werd voor elk merk de beste dealer op nationaal vlak gekozen. Juma Group Leuven-Mechelen was met een afvaardiging uit alle bedrijfsafdelingen goed vertegenwoordigd tussen de bijna 1.000 andere aanwezigen in de Nekkerhal in Mechelen en ging naar huis met een mooie prijs. Juma werd immers verkozen tot de beste dealer van België voor de merken BMW en MINI.

Legendarisch rijplezier

“Ons motto’ Legendarisch rijplezier’ is niet zomaar een slogan”, zegt Gunter Van Lent, concessiehouder van de groep. “Wij ademen automobielpassie want met minder nemen we bij Juma geen genoegen. Het idee om in beide vestigingen onze fleet activiteiten nóg verder te professionaliseren is kort na de overname ontstaan. We kozen ervoor om onze krachten en expertise te bundelen in een overkoepelend Fleet Team.”

Dat team staat onder leiding van Jakob Mignon die duidelijk meer dan tevreden is met de bekroning tot beste dealer van het land. “Onze service reikt verder dan het beantwoorden van alle vragen met betrekking tot mobiliteit. Wij onderscheiden ons door, soms ongevraagd, proactief advies mee te geven aan onze klanten omtrent veelbesproken thema’s. Op deze manier werden we voor al onze klanten een betrouwbare adviseur, zelfs over onze eigen merken heen. Volgens mij zit ons geheim of ‘special ingrediënt’ dan ook in het verbinden van mensen.”