Joachim Wera vijfde in grote open triatlon Parijs 05 juli 2018

02u33 0 Herent De open kwarttriatlon van Parijs telde 2390 finishers, daartoe behoorde Joachim Wera uit Winksele, die er na afloop knap op een vijfde plaats eindigde. Er had meer ingezeten indien er meer seingevers hem de juiste weg aanwezen op de fiets. Zijn vriendin Jessica Verlinden kwam als tiende vrouw over de finish.

Triatlon

Kort voordien legde Wera nog zijn examen 'pharmaceutical medicine' af. Hij zit in het voorlaatste jaar biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Niet zo lang nadien stond hij met ruim 2.500 anderen te popelen om te starten in de Franse hoofdstad. "Ik had enkele dagen voordien nog mijn laatste examen afgelegd. Na enkele honderden meters ben ik in het water in de voeten gekropen van een snellere Fransman en samen hebben we de rest van het pak op achterstand gezwommen. Als tweede ben ik aan land gekomen en met twee zijn we beginnen fietsen. Helaas waren de seingevers nog niet paraat en reden we verkeerd. Eenmaal ik weer op het parkoers was, waren er twee koplopers, amper één kilometer verderop was het weer van dat. We stonden letterlijk te zoeken naar de omloop. Toen we ongeveer met zijn vijftienen op kop zaten, slaagden we erin om het parkoers te vinden en dat met mede-atleten die ik kort voordien net op twee en drie minuten had gezwommen. Uiteindelijk heb ik de knop omgedraaid en ben ik weer in racemodus gekomen toen we met de achtervolgende groep van acht aan het jagen waren op de twee leiders. We draaiden amper met drie goed, toch kregen de twee koplopers te pakken met de Eifeltoren in zicht", herinnerde de twintiger van het Vilvoordse Accent-Tribe Team zich. "Het lopen in die enorme bakoven die Parijs toen was, betekende voor mij behoorlijk wat afzien, maar iedereen zat in datzelfde schuitje. Tot mijn grote verbazing liep ik lang op plaats vier, maar ik werd ingehaald op amper drie kilometer van de meet. Ik ben achteraf bekeken enorm blij met die vijfde stek."





Zijn vriendin kwam als derde uit het water, maar verloor nog wat plaatsen door de warmte en een weerbarstige bracelet.





Zijn volgende wedstrijd is de Plastriatlon over de sprintafstand in Aarschot (15/7). Daar mikt hij samen met snelle ploegmaat Dries Matthys uit Wezemaal op het podium. (SVDL)