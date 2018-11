Jaar cel voor woesteling KAR

09 november 2018

Herent De Leuvense strafrechter heeft een man veroordeeld omdat hij vorig jaar zijn ex bedreigd heeft in Herent.

Bruno C. drong de woning van de vrouw binnen en bedreigde haar met een keukenmes. “De feiten zijn ernstig. Het binnendringen in andermans woning om vervolgens iemand te bedreigen, veroorzaakt een groot onveiligheidsgevoel en kan absoluut niet getolereerd worden. Beklaagde heeft al een aanzienlijk strafblad. Daaruit kan worden afgeleid dat hij een alcoholprobleem heeft”, aldus de rechter in het vonnis. C. daagde zelf niet op in de rechtbank. Hij moest er zich ook nog verantwoorden voor de heling van drie fietsen. De man werd bij verstek veroordeeld tot een jaar cel.