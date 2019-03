Informatieavond over buurtinformatienetwerken voor bewoners van Schoonzicht ADPW

25 maart 2019

16u50 0

Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) organiseert op maandag 6 mei een informatieavond voor de bewoners van Schoonzicht over buurtinformatienetwerken (BIN). Dat gebeurt om 20 uur in het gemeentehuis van Herent. “Een BIN is een georganiseerde vorm van samenwerking tussen de politie en de bewoners van een afgebakende buurt, waarin informatie-uitwisseling centraal staat. Het doel van een BIN is het voorkomen van diefstallen. Tijdens de infoavond wordt uitgelegd hoe een BIN werkt, wat het is en wat het niet is. Een BIN kan pas starten als voldoende bewoners interesse hebben om aan te sluiten. We hopen dus op een talrijke opkomst”, zo klinkt het bij de lokale politie.