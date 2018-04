Hemelboom is terug 11 april 2018

Er staat opnieuw een hemelboom aan De Hemelboom in Herent. Nadat de bekende boom aan serviceflats De Hemelboom in mei 2017 gekapt werd op vraag van de brandweer om de veiligheid te garanderen, werd recentelijk een nieuwe boom aangeplant. De boom is het symbool bij uitstek van de OCMW-serviceflats. Voorzitter Liesbeth Van Hemelrijck: "Het symbool van onze serviceflats mocht niet verloren gaan. De bewoners waren erg gehecht aan 'hun' boom en ook vanuit de buurt kregen we al snel de vraag of de boom vervangen zou worden. Er werd gekozen voor de Liquidambar of amberboom. Binnenkort wordt ook de omgeving rond de nieuwe hemelboom opnieuw ingericht. Er wordt extra groen voorzien en met enkele rustbanken wordt het binnenkort weer gezellig vertoeven onder de nieuwe boom." (BMK)