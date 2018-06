Groot scherm en gratis vlaggen in WK-dorp Wild van H(erent) 15 juni 2018

02u29 0 Herent Wild van H(erent) heeft grote plannen om de supporters van onze Rode Duivels in de watten te leggen. Op het plein aan de gerenoveerde kerk bouwen ze momenteel een heus WK-dorp op, inclusief groot scherm in openlucht.

"Met dit initiatief willen we alle Herentenaars samenbrengen voor de Rode Duivels", zegt Dirk Lariviére. "De eerste honderd supporters krijgen een gratis t-shirt en we delen ook gratis vlaggen uit. Er werden ondertussen al zo'n 300 vlaggen afgehaald in café De Wildeman. Maandag draaien we de tapkranen al open vanaf 16 uur. We raden de supporters wel aan om met de fiets te komen. Er is een fietsenparking voorzien in school De Bijenkorf. Net zoals twee jaar geleden met het EK gaan we er één groot dorpsfeest van maken!" (BMK)