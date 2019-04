Gemeente verkoopt voertuigen en achtergelaten spullen KAR

19 april 2019

De gemeente Herent biedt voertuigen en goederen, die op de openbare weg werden achtergelaten of die zijn afgeschreven, te koop aan. Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 25 april een bod uitbrengen. Alle loten worden na openbare bekendmaking verkocht bij hoogste bod. Het bod moet onder dubbele gesloten enveloppe aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden op het adres Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Op beide omslagen moet vermeld staan ‘Aanbieding in verband met verkoop’ met omschrijving van de betrokken goederen of voertuigen. Vergeet ook niet contactgegevens mee te geven. De aangeboden goederen en voertuigen vind je via de gemeentelijke website.