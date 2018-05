Geen kwaad opzet bij brand De Coninck 25 mei 2018

Bij de brand die eerder deze week is ontstaan bij afvalsorteerbedrijf De Coninck in de Kroonstraat in Veltem, is geen kwaad opzet gemoeid. Dat heeft lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) laten weten. De brand ontstond door een chemische reactie in het gemalen restafval. (ADPW)