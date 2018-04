Gaatjesboorders actief 27 april 2018

02u27 0 Herent De afgelopen maand waren gaatjesboorders al drie nachten actief in Herent, voornamelijk in de omgeving van Winksele en Veltem.

Begin april slaagden de daders erin vijf woningen te betreden in de Heidestraat, Paardenveldstraat en Nieuwe steenweg. De volgende nacht sloegen ze toe in de omgeving van de Vilvoordsebaan. Twee nachten geleden deden ze de omgeving rond het station van Veltem aan. In totaal bezochten ze twaalf woningen door meestal dezelfde inbraakmethode toe te passen: ze boren een gaatje in de houten omlijsting van een raam aan de achterzijde van een woning. Vervolgens doorzoeken ze enkel de benedenverdieping en verdwijnen ze weer met cash geld, gsm's en tablets. Ze verplaatsen zich vermoedelijk te voet. De daders slaagden drie keer niet in hun opzet dankzij extra beveiliging. (ADPW)