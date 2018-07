Emma Wolfs mag 100 kaarsjes uitblazen 18 juli 2018

In WZC Betlehem in Herent werd onlangs de 100ste verjaardag van bewoonster Emma Wolfs uit Rotselaar gevierd. Emma werd op 3 juli 1918 in Rotselaar geboren. Ze trouwde er met Eugène Feyaerts en werkte in de Rotselaarse melkerij Lacsoons. Het grootste deel van haar leven woonde Emma langs de Leuvensebaan in het dorpscentrum. Tot de leeftijd van 98 jaar woonde de kinderloze honderdjarige er zelfs nog volledig zelfstandig. Sindsdien verblijft ze in het WZC. Het geheim voor het bereiken van de magische leeftijd van 100 jaar moet voor Emma in het feit schuilen dat ze vroeger elk jaar op vakantie naar Lourdes trok.





(SPK)