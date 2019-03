Elf oud-studiegenoten fietsen naar Compostella als goed doel voor 50e verjaardag ADPW

20 maart 2019

20u18 0

Op zaterdag 27 april vertrekken elf oud-studiegenoten met de fiets naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Een tocht van drie weken en zowat 2.300 kilometer. Om de tocht een extra dimensie te geven, steunen de vrienden Het Zavelhuis in Herent, een project dat zorgbehoevende jonge volwassenen zelfstandig laat wonen.

“Het idee ontstond 10 jaar geleden, toen we als vriendengroep begonnen te fietsen ter gelegenheid van onze 40e verjaardag. We hadden toen op drie dagen tijd 360 kilometer gepland om te fietsen. Dat bleek wat veel hooi op onze vork te zijn, maar het heeft wel erg aanstekelijk gewerkt. We merkten dat we dit vaker wilden doen, en toen werd er ook al grappend gezegd dat we binnen tien jaar, voor onze 50e verjaardag, naar Santiago de Compostella zouden fietsen”, vertelt Gert Sablon, één van de oud-studiegenoten.

De vriendengroep kent elkaar al vanaf het hoger onderwijs. “Negen van de elf zaten in hetzelfde jaar van burgerlijk ingenieur. De andere twee studeerden een andere richting, maar ook hen kennen we van tijdens de studieperiode”, verduidelijkt Sablon. Die band zorgt er ook voor dat fietsen een gewoonte werd voor de vrienden. “Wij vonden dat zo geweldig de eerste keer, dat wij dat elk jaar zijn blijven doen. In het tweede jaar hebben we zelfs een fietsclubje opgestart waarmee we elke week gaan fietsen. Omdat de meesten van ons in de Boskant in Heverlee wonen, werd het clubje dan ook ‘FC Boskant’ genoemd”, zegt Sablon.

De vrienden, die zichzelf tijdens deze tocht de ‘Companeros del Camino’ noemen, wilden graag het nuttige aan het aangename koppelen. Daarom hebben ze besloten om Het Zavelhuis te steunen. “Dit project in Herent start in 2019 met de bouw van een inclusieve wooneenheid. Hierbij kunnen 15 zorgbehoevende jonge volwassenen zelfstandig gaan wonen, geïntegreerd in een bredere wooneenheid. Het project is tot stand gekomen onder impuls van hun ouders, en heeft de bredere steun van de gemeente Herent ontvangen. Om de nodige zorg te kunnen voorzien in de aanloopfase zijn echter extra fondsen nodig”, weet Gert.

“Dat doen we omdat het voor ons een luxe is dat we ons kunnen veroorloven om dit avontuur te ondernemen. Daarom hebben we besloten om onze gereden kilometers te laten sponsoren. Ons doel is om per persoon voor elke gereden kilometer 1 euro op te halen voor het Zavelhuis. De sponsoring gaat integraal naar hen”, aldus Sablon.

Al eeuwen lang trekt Compostella mensen uit alle landen aan, die er te voet of met de fiets naartoe trekken. De Camino de Compostella heeft tegelijk iets mythisch, sportief en spiritueel. Een bijzondere uitdaging dus.

De ‘Companeros del Camino’ vertrekken op zaterdag 27 april om 8.30 uur op de site waar het Zavelhuis zal gebouwd worden, in de nieuwe verkaveling ‘Molenveld’ achter het gemeentehuis van Herent. “Bij ons vertrek zullen we een cheque overhandigen aan het bestuur van Het Zavelhuis. Het bedrag begint al aardig op te lopen”, zegt Gert. Het parcours van 2.300 km leidt de vrienden Frankrijk, over de Pyreneeën en doorheen het Noorden van Spanje. De aankomst daar staat gepland voor 18 mei.

Wil jij het Zavelhuis steunen? Overschrijven kan op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 129/2006/00148. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Er is ook een aparte formule voor bedrijven die een gift willen doen. Vanaf een bedrag van 250 euro krijgt uw bedrijf visibiliteit krijgen op de website en flyers van de Companeros. Ook tijdens de tocht wordt er aan eventuele sponsors gedacht. Contacteer voor meer informatie kan via companerosdelcamino50@gmail.com.