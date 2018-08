e5 mode vernieuwt winkel 28 augustus 2018

e5 mode investeerde zopas 5 miljoen euro in de vernieuwing van haar winkels. Ook de winkel in Herent onderging een metamorfose. "Het doel van de renovatie is om een betere service te kunnen aanbieden en de winkelbeleving aangenamer te maken. Het aanbod wordt ook uitgebreid", zegt Alexander Talpe.





Het nieuwe winkelconcept is een verbeterde versie van de Experience Stores die e5 mode vorig jaar opende in Aartselaar en in Hasselt. "De Experience Stores hebben een testfunctie", zegt Talpe. "De winkels zullen meer collectieshops zijn, met meer producten. Niet enkel kleding maar ook schoenen, zonnebrillen, ... Zo kunnen klanten bij e5 terecht voor het volledige plaatje. De look en feel van de winkels is eveneens verbeterd door een stijlvolle inkleding en door planten en andere interieurelementen toe te voegen. We hebben rustpunten ingebouwd, zoals een lees- en koffiehoek, waar de niet-winkelende partner even kan ontspannen. Er zijn ook meer paskamers, met een speciale paskamer voor wie beroep doet op onze personal shoppers. We willen op die manier van onze winkels een plaats maken waar mensen inspiratie kunnen opdoen en waar ze graag terugkomen."





(BMK)