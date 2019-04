E314 even afgesloten nadat wagen in vangrail belandt ADPW KAR

03 april 2019

14u00 0

Op de E314 aan de afrit van Herent is woensdag een tijdje afgesloten geweest nadat een vrouw om 12.30 uur met haar wagen tegen de linker vangrail was terechtgekomen. De dame kwam er met lichte verwondingen van af, maar doordat de brokstukken over de autosnelweg verspreid lagen, was er erg veel verkeershinder. Alle voorbijrijdende bestuurders moesten omrijden via de afrit. Na iets meer dan een uur kon het verkeer weer door.