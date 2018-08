Duo verdacht van heling gestolen fietsen 24 augustus 2018

Voor twee mannen zijn celstraffen gevorderd naar aanleiding van de heling van fietsen in Winksele. Tijdens een huiszoeking op 18 december 2017 vond de politie vier gestolen fietsen terug in hun woning.





In het kader van een ander onderzoek werden er bij huiszoekingen nieuwe en dure tweewielers aangetroffen. De ene beklaagde verklaarde drie fietsen te hebben gekocht, aan 50 euro per stuk, van een gekende fietsendief. Voor hem werd gezien zijn blanco strafblad vier maanden cel en 400 euro boete geëist. De andere beklaagde riskeert twee maanden cel en 120 euro boete daar hij een gestolen fiets van een vrouw had gekocht voor 80 euro. "Het waren niet mijn fietsen. Ik heb de fiets gekocht van een vrouw die ik kende en vraag de vrijspraak, ik heb helemaal niets gestolen", aldus de twintiger van Noord-Afrikaanse origine die zich liet bijstaan door een tolk. Uitsluitsel op 24 september. (SVDL)