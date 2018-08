Drie lichtgewonden bij kettingbotsing Mechelsesteenweg 02 augustus 2018

02u35 0 Herent Op de Mechelsesteenweg in Winksele richting Mechelen is gisternamiddag omstreeks 16.40 uur een vrachtwagen ingereden op een voorligger.

"Dat voertuig knalde vervolgens op de auto daarvoor. Aan de andere kant van de rijbaan, in de richting van Leuven, zijn er op de een of andere manier ook twee voertuigen gebotst. Daar raakte ook nog een fietser gewond", vertelt commissaris Johan Vanhumbeeck van lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg).





"Twee inzittenden liepen eveneens lichte verwondingen op bij het ongeval. Uit de ademtesten bleek dat er niemand gedronken had. De twee voertuigen die in de richting van Mechelen werden aangereden, moesten getakeld worden. De tachograaf van de vrachtwagen wordt verder onderzocht", geeft Vanhumbeeck nog mee.





Omstreeks 18 uur was de baan terug vrij voor verkeer.





(ADPW)