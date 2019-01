Drie jaar cel voor gaatjesboorders KAR

31 januari 2019

16u18 0 Herent Twee Roemeense gaatjesboorders zijn veroordeeld tot 3 jaar cel. Ze waren actief in Herent en Kortenberg.

Het duo was vorig jaar actief in de twee gemeenten tijdens de maanden april, juni en juli. Begin april slaagden de daders erin vijf woningen te betreden in de Heidestraat, Paardenveldstraat en Nieuwe steenweg. Daarna sloegen ze toe in de omgeving van de Vilvoordsebaan en de omgeving rond het station van Veltem. In totaal bezochten ze twaalf woningen door meestal dezelfde inbraakmethode toe te passen: ze boorden een gaatje in de houten omlijsting van een raam aan de achterzijde van een woning. Vervolgens doorzochten ze enkel de benedenverdieping en verdwenen ze weer met cash geld, gsm’s en tablets. De daders slaagden drie keer niet in hun opzet dankzij extra beveiliging. Ze kwamen telkens van Brussel met de trein met de bedoeling in te breken. “In het bijzonder houdt de rechtbank rekening met de vaststellingen van de politie, camerabeelden, het telefoononderzoek en de gedeeltelijke bekentenissen. Het gevaar op herhaling is reëel”, aldus de rechter in het vonnis. Op 15 mei worden de burgerlijke vorderingen behandeld van de benadeelden in de zaak.