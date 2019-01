Drie jaar bovenop elf jaar cel voor uitvoer van heroïne naar Canada? Stefan Van de Weyer

14u56 0 Herent Een dertiger uit Herent riskeert op de Leuvense strafrechtbank na verzet drie jaar cel omdat ze in 2014 heroïne zou uitgevoerd hebben naar Canada. Ze vroeg de vrijspraak. Voor de invoer van het goedje werd ze in de herfst van 2015 al tot elf jaar cel veroordeeld in het Canadese Edmonton. Ze had gepoogd om 2,82 kilogram heroïne het land binnen te smokkelen.

Het openbaar ministerie vroeg de bevestiging van de drie jaar cel waartoe de vrouw op 27 oktober 2015 bij verstek werd veroordeeld op de Leuvense strafrechtbank. Ze kreeg toen samen met elf anderen in totaal 56 jaar cel. Ze zou onderdeel hebben uitgemaakt van de Belgische tak van een mondiale organisatie, die stond vanuit het arrondissement Leuven en Brussel in voor de in- en uitvoer van harddrugs. De heroïne werd gesmokkeld vanuit Tanzania en India en de coke vanuit Brazilië, met als eindbestemming telkens Europa en Canada. De veroordeelden waren van Oost-Afrikaanse origine of nationaliteit. Op basis van een huiszoeking in haar toenmalige flat in Tienen werd besloten dat de vrouw achter de uitvoer van het goedje zat.

“We vragen de vrijspraak, ze was wat naïef en op het vliegtuig in Denemarken werd de bagage doorzocht van de man met wie ze op reis was. Ze wist van niets, ze is erbij gelapt”, aldus de verdediging.

Ze werd betrapt op de internationale luchthaven van Edmonton toen ze de heroïne wilde binnensmokkelen. Ze verklaarde al vanaf het begin dat ze niets wist van de drugs in haar bagage. Volgens haar werden die er zonder haar medeweten in verstopt door een Canadese man die ze in België had leren kennen en die haar wilde meenemen op een vakantie naar Canada. Ze zat ongeveer 3,5 jaar in de Canadese cel en riskeert voor hetzelfde vergrijp andermaal een celstraf. Uitspraak op 12 februari.