Directie betrapt stelende rusthuis-medewerker 12 juni 2018

Een 28-jarige vrouw uit Aarschot is bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel voor diefstal in een home in Herent van vzw Oostrem.





Kimberley R. stal er minstens in 2016 verschillende malen kleine bedragen uit de portefeuille van een bewoner. Het slachtoffer was de enige patiënt van de twintiger waardoor ze snel verdacht werd. De directie spande een val en stak briefjes van 20 euro in de geldbuidel. Het geld verdween telkens op de dagen dat R. er werkzaam was. Tijdens haar verhoor door de politie gaf de vrouw de diefstallen toe. In totaal verdween er 240 euro. De vrouw daagde niet op tijdens haar proces. Ook aan een bemiddelingspoging gaf ze geen gevolg. Dat komt haar nu te staan op drie maanden cel en een boete van 300 euro. (KAR)