Den Travoo heropent jaar na brand EN VIERT DAT MET DUCHTIG FEESTWEEKEND VANAF VRIJDAG ANDREAS DE PRYCKER

30 januari 2018

02u37 0 Herent Vandaag is het exact een jaar geleden dat café Den Travoo in Herent in vlammen opging. Een werk van bloed, zweet en tranen is het geweest, maar vrijdag vanaf 17 uur kunnen de vaste klanten van het populaire Herentse café terug hun hartje ophalen in het café dat ze meer als een jaar hebben moeten missen.

Een gitzwarte dag was het vorig jaar, 30 januari 2017, voor de eigenaars van Den Travoo. Het café brandde toen volledig uit door een probleem met een elektrisch vuur. De elektriciteit moest helemaal opnieuw worden aangelegd en het dak was grotendeels weggebrand. Om nog maar te zwijgen over de rook- en waterschade. Het vocht was in de vloer gesijpeld en was er maar niet uit te krijgen. Daarom moest alles uitgebroken en vernieuwd worden. Een aantal data werden vooropgesteld, maar het bleek allemaal toch niet zo evident. Eigenaars Koen 'Toele' Vanroelen, Asan Boulafdec en Luc Bastiaens likten hun wonden, deden aanvankelijk geen oog dicht, maar gaven uiteindelijk de moed niet op. Ze organiseerden een aantal feestjes in de nabijgelegen zaal 'Den Ouden Tijd'. Leuk, maar toch niet hetzelfde. De zaal werd ook verhuurd voor tangolessen, waardoor de stamgasten enkel op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag in de zaal terechtkonden.





Verzekering

Een grote benefiet moest geld in het laatje brengen om de heropbouw van het café te financieren. Niet nodig, zo oordeelden de eigenaars. Zij kregen immers het nieuws te horen dat de verzekering het grootste verlies wel zou betalen en dus besloten ze om alles te doneren aan het kinderkankerfonds en de vzw Pinocchio, die zorgt voor kinderen en jongeren met brandwonden. Er werd tijdens de Travoofeesten 5.500 euro ingezameld, 2.750 euro voor het kinderkankerfonds en hetzelfde bedrag voor Pinocchio. Een mooie geste. Het afgelopen weekend organiseerde Den Travoo nog hun eerste kampioenschap koers op rollen in 'Den Ouden Tijd'. Dat deden ze samen met De Moosduvels.





Teams van vier namen het tegen elkaar op in een afvalsprint, een tijdrit en een ploegkoers, dit tegen een prijs van 10 euro per deelnemer. Veertien ploegen en zo'n 250 mensen namen in totaal deel aan het originele gebeuren, dat eigenlijk het afscheidsfeest was van de vervangzaal.





Zelfde openingsuren

Vanaf vrijdag gaat het café weer open met dezelfde openingsuren als voordien, van dinsdag tot zondag. Om de heropening duchtig te vieren staat er zowaar een heel feestweekend voor de deur. Vrijdag om 17 uur stipt wordt er begonnen met een vat om de terugkeer te vieren. Zaterdag en zondag zal het café openen omstreeks 16 uur. Het wordt een weekend waar menig inwoner van Herent naar uit zal kijken.