CD&V in clinch met sp.a over beloofde inspraak in Veltem: “Ongerustheid voeden en gebruiken in een politiek spel is niet nodig!” Bart Mertens

21 februari 2019

15u15 0 Herent CD&V Herent heeft een duidelijke visie op het woonbeleid in Veltem en organiseert op 18 maart een volksvergadering. Met die stelling komt schepen Philippe Scheys (CD&V) naar aanleiding van de kritiek van sp.a Herent op het uitblijven van de beloofde inspraak voor burgers. “Sommigen willen de ongerustheid voeden en gebruiken in een politiek spel maar dat is niet nodig”, klinkt het. Gemeenteraadslid Griet Lissens blijft kritisch.

In Herent, en meer bepaald in deelgemeente Veltem, is er politieke onrust over het woonbeleid. Sp.a Herent liet zich eerder deze week nog kritisch uit over de plannen die momenteel op de tafel liggen. Volgens gemeenteraadslid Griet Lissens laat het gemeentebestuur de inwoners van Veltem in het ongewisse. “Met alle projecten die op stapel staan en de onduidelijkheid in het dossier over de dorpskern vrezen velen voor mobiliteitsproblemen en verkeersonveiligheid. In de Overstraat zal het aantal woningen verdubbelen. Nu is er al het project Leroy en later volgen er nog 15 woningen bij de te slopen Villa Freys en nog eens evenveel in de Overstraat. En dat in een straat waar kinderen dagelijks te voet of met de fiets naar school moeten. Van de beloofde inspraak en participatie valt intussen niets te merken”, zegt Griet Lissens van sp.a Herent.

Loze praat

Vorig jaar nog overhandigde studiebureau Stramien een voorstel aan het gemeentebestuur met daarin allerlei suggesties vanuit klankbordgroepen en bewoners. Volgens Griet Lissens van sp.a zijn er sindsdien meer vragen dan antwoorden gekomen voor de inwoners van Veltem. “Inspraak en participatie stonden centraal in de verkiezingsbeloften van de huidige meerderheid. In Veltem kunnen ze bewijzen of dit meer was dan loze praat”, besluit Griet Lissens.

De visie is duidelijk: het landelijke karakter van Winksele en Veltem-Beisem blijft behouden. Schepen Philippe Scheys (CD&V)

De meerderheid liet in een eerste reactie aan Griet Lissens al weten dat er op 18 maart een infomoment wordt georganiseerd voor de inwoners van Veltem. Nu komt CD&V Herent met meer uitleg over het woonbeleid in Veltem. “Sinds de laatste zes jaar werden er enkel grondgebonden woningen goedgekeurd door het college. Ook in de toekomst houden we die lijn aan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Philippe Scheys. “Ik kan niet vooruit lopen op de beslissing in het dossier van Villa Freys maar als schepen heb ik nog geen enkele aanvraag goedgekeurd die in de deelgemeenten met een landelijk karakter leidt tot verappartementisering. Kernverdichting kan enkel in Herent-centrum. De visie is duidelijk: het landelijke karakter van Winksele en Veltem-Beisem blijft behouden.”

Studie

Ook met de kritiek op het gebrek aan inspraak is CD&V Herent het niet eens met sp.a. “Wij werken verder met de informatie vanuit de klankbordgroep en de vertegenwoordiging van de betrokken bewoners”, vertelt Philippe Scheys. “Concreet werd er een mobiliteitsstudie uitgevoerd waarvan we binnenkort de resultaten krijgen. Die zullen we op de geplande volksvergadering van 18 maart in De Kouter laten verduidelijken door studiebureau Suunta. Transparantie en inspraak waren en blijven in dit project de sleutelwoorden. Sommigen willen de ongerustheid voeden en gebruiken in een politiek spel maar dat is niet nodig.”