Cargill vraagt zevende keer vergunning aan voor mouterij 22 mei 2018

02u38 0 Herent Het bedrijf Cargill SAS France in de Herentse Zijpstraat heeft een zevende poging ondernomen om een omgevingsvergunning te bekomen.

De Raad van State vernietigde bij arrest van 1 maart de beslissing van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), waarbij ze een milieuvergunning toekende aan Cargill voor de exploitatie van de mouterij langs het kanaal Leuven-Dijle in Herent. Het bedrijf vraagt nu opnieuw een vergunning aan om de mouterij verder uit te baten en uit te breiden in Herent. Volgens buurtbewoners leeft het bedrijf onder andere al jaren de afvalwaterlozingsnorm voor sterk vervuilende chloriden en adsorbeerbare organische halogeenverbindingen niet na. "In de nieuwe vergunningsaanvraag wordt een afwijking op deze milieunormen gevraagd om de illegale toestand op die manier op te lossen", zegt buurtbewoner Jozef Feyaerts. Op 5 juni organiseert Cargill in het gemeentehuis een hoorzitting voor de buurt over de nieuwe plannen. Het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag loopt nog tot 16 juni. Tot dan kunnen bezwaren tegen de aanvraag ingediend worden. (SVDL)