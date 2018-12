Cargill reageert op nieuwe vergunning Bart Mertens

11 december 2018

19u10 0 Herent De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in Leuven heeft de moutsite van Cargill in Herent een nieuwe omgevingsvergunning toegekend. “De deputatie deed dit na een grondige afweging en de beoordeling van het milieu-effectrapport”, zegt Karen Verstappen, Senior Communications Executive.

Cargill heeft een nieuwe vergunning op zak en volgens het bedrijf is dat een logische beslissing van de provincie Vlaams-Brabant. “Uit het milieu-effectenrapport bleek voor de omgeving of het milieu geen onaanvaardbare invloed. We zijn het helemaal eens met de beslissing van de deputatie en engageren ons ten aanzien van de Herentse gemeenschap om de vergunningsvoorwaarden na te leven”, zegt Karen Verstappen, Senior Communications Executive.

Minder grondwater

De nieuwe omgevingsvergunning beperkt onder meer de maximaal toegelaten debieten van het te gebruiken grondwater en verscherpt de controles van de kwaliteit van het lozingswater. “De verlaging van de grondwaterdebieten kwam er op vraag van Cargill zelf. Wij hebben namelijk de voorbije jaren geïnvesteerd om minder grondwater te verbruiken met een constante productie om onze klanten mout van de hoogste kwaliteit te kunnen blijven aanbieden”, klinkt het bij Cargill.