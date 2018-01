Cafébazin Leentje 'Lenke' Vandezande (83) overleden 23 januari 2018

02u26 0 Herent Vroegere cafebazin Leentje Vandezande (83) overleed voorbije zaterdag in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Ze baatte jarenlang met haar man Frans café Frans en Leentje uit in de Francis Crabbéstraat in Oud-Heverlee.

Lenke stond vijftig jaar in het café, van zodra ze groot genoeg was hielp ze mee. Op 23 december 1994 sloten ze het café en verhuisden ze naar hun nieuwe huis. Waar ze vroeger hun zaak hadden, is nu Café De Sortie.





Je kan Leentje donderdag nog een laatste groet komen brengen in het funerarium Pues in de Eikestraat in Winksele-Delle tussen 18.30 en 19.30 uur. Daags nadien volgt de begrafenis van haar asurne in intieme kring. (SVDL)