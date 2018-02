Café Den Travoo ruim een jaar na zware brand heropend 05 februari 2018

02u44 0 Herent Café Den Travoo aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Herent is iets meer dan een jaar na de zware brand heropend. Het openingsweekend lokte veel nieuwe, vaste en oude klanten. Over enkele maanden bestaat de kroeg twintig jaar.

Eigenaars Luc Bastiaens, Asan Boulafdec en Koen 'Toele' Vanroelen waren verheugd met de opkomst. De feestavonden zijn geopend met een happy hour en daarna kwam een DJ de sfeer er helemaal inbrengen. "De werken zaten goed op schema, we wilden zeker begin februari opnieuw de deuren openen. We hebben er alles aan gedaan om tijdig klaar te zijn en dat is ook gelukt. De meubels zijn veranderd, wat meer trendy en chique. Onze kaart is ook wat uitgebreider, er staat onder andere de gin van onze gemeente Herent op, Seven Sons Gin. Voor de rest zijn we nog hetzelfde feestcafé in vergelijking met voor de brand", vertelde Vanroelen van achter zijn toog.





"Ik kan er moeilijk een cijfer op plakken, maar er zijn toch heel veel klanten afgezakt op onze opening. Er waren er zelfs die we al tien jaar niet meer hadden gezien. Het was 'kicken' dat het weer 'een volle keet'. Het was een leuke manier om er opnieuw aan te beginnen", vervolgt Vanroelen.





Hier blijft het niet bij aangezien er in Den Travoo volgende zaterdag een live-optreden plaatsvindt ter gelegenheid van de 41ste verjaardag van Vanroelen. Ruim twee maanden nadien, op 20 april, is het tijd voor de Travoofeesten. De horecazaak bestaat dan twintig jaar. (SVDL)