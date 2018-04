Buschauffeur Rudy Veugelen (39) wordt zaterdag begraven 04 april 2018

Rudy Veugelen, de 39-jarige buschauffeur uit Herent die het afgelopen weekend om het leven kwam bij een zwaar busongeval in het Duitse Aschaffenburg en daarmee wel het leven van de inzittenden redde, krijgt zaterdag om 16 uur zijn afscheidsplechtigheid in de aula van Begrafenissen Pues, in de Eikestraat in Winksele-Delle. Later volgt de begrafenis op de begraafplaats van Herent in intieme familiekring. Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 15.40 uur. Vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur kan iedereen die het wil afscheid nemen van Rudy. (ADPW)