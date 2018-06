Bram (34) ontwerpt Duivelse blikjes voor Coca-Cola MULTINATIONAL DOET EEN BEROEP OP HERENTS TEKENTALENT VOOR WK-CAMPAGNE

08 juni 2018

02u33 0 Herent Voor haar WK-promocampagne deed Coca-Cola een beroep op Pinkeye design studio, waar tekentalent Bram De Baere uit Herent werkte en zich helemaal in heeft kunnen uitleven. De portretten van de Rode Duivels op de blikjes Coca-Cola zijn dan ook van zijn hand. De creatieveling publiceerde ook al karikaturen in Humo en Knack, is tekenaar van de kabouter van brouwerij Achouffe én hij is geliefd bij Aalsterse carnavalisten.

De coladrinkers zullen de blikjes met portretten van Rode Duivels zeker in handen krijgen. In heel het land zullen mensen kijken naar het tekenwerk van Bram De Baere uit Herent, die de Rode Duivels vereeuwigde op coca-colablikjes. Hij maakte de ontwerpen in opdracht van designbureau Pinkeye en Coca-Cola. "Eerst was er een fotoshoot waar alle Rode Duivels op aanwezig waren. Ik was er ook om voor Pinkeye de fotoshoot te begeleiden. Met het eindresultaat in het achterhoofd wilden we beelden waar een zeker contrast in zat, waar achteraf een silhouet van gemaakt kon worden", zegt Bram.





De tekeningen in twee kleuren zien er misschien eenvoudig uit voor mensen die wat overweg kunnen met Photoshop, maar dat zijn ze dus niet. "Het zijn tekeningen op een kleine oppervlakte en in de huisstijl van Coca-Cola. Eerst kwam het erop aan om de juiste foto's te kiezen en dan moesten de juiste vlakken in het zwart of in het wit gekleurd worden", zegt Bram. "Bij enkele spelers was het moeilijker om de tekening te maken omdat ze niet aanwezig waren op de fotoshoot. Zo kon Vincent Kompany er niet bij zijn omdat hij geblesseerd was, dus moest ik werken met een andere foto."





Karikaturen

De WK-blikjes van Coca-Cola zijn niet het eerste wapenfeit van Bram De Baere. Hij tekende ook al in opdracht van brouwerij Achouffe en zijn karikaturen halen regelmatig de nationale media. "Mijn politieke karikaturen zijn gepubliceerd in Knack, bij Humo brengen ze regelmatig een karikatuur van iemand uit de muziekwereld", vertelt Bram.





Carnaval

Zijn Aalsterse roots leveren hem ook opdrachten op. Tegenwoordig krijgt hij van carnavalsgroepen de vraag om de carnavalswagens te ontwerpen. Bram tekent dan hoe de wagen er zou kunnen uitzien, vanuit verschillende perspectieven.





"Hoe langer hoe meer groepen laten hun carnavalswagen eerst volledig uittekenen. Ze geven mij het aantal aanhangwagens dat ze gebruiken, het aantal meter dat de wagen mag zijn en het thema waarmee ze in de stoet gaan. Sommigen zijn zeer specifiek en weten perfect welke carnavalskoppen ze willen en wat waar moet. Er zijn groepen die vragen om de wagen, het kostuum en een thema-affiche te ontwerpen, er zijn er die alleen een kostuum of alleen een wagen of affiche willen", zegt hij. "De deadlines komen dichterbij. Groepen willen hun proefkostuum toch graag tegen de zomer klaar hebben, dus die ontwerpen moeten bijna binnen. Op basis van mijn tekeningen maken ze een proefkostuum en eens dat is goedgekeurd kunnen ze beginnen aan de productie."