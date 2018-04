Biljartclub Sportief Herent pakt unieke dubbel 10 april 2018

Biljartclub Sportief Herent ontstond in 1996 toen Alain Leribaux de deuren opende van Café Sportlokaal in de Keulenstraat in Herent. Anno 2018 spelen ze in de KVGL (Koninklijk Verbond Golfbiljart Leuven). Deze omvat vier reeksen van telkens 14 ploegen, namelijk de ere-afdeling, de eerste, tweede en derde afdeling. De ploegen komen uit de regio's van Everberg, Overijse, Haacht tot Aarschot en zelfs Tienen. Biljartclub Sportief Herent is er met twee ploegen actief. Eéntje in ere-afdeling en ééntje in tweede afdeling. Dit jaar hebben ze voor het eerst ooit de dubbel gewonnen in de hoogste afdeling, ze werden kampioen en grepen de beker. Dit gebeurde met een vriendenploeg waarvan er sommigen al meer dan twintig jaar samen spelen, een unicum in deze sport. "We hebben misschien niet de beste ploeg, maar de vriendschap en de samenhang hebben ons dit jaar gebracht waar anderen gefaald hebben", klonk het bij spelers Eddy Maho, Pieter Morren, Kevin Vranckx, Rudy Preud'homme, Dirk van Obbergen en Alain Leribaux.





(SVDL)