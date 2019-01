Beperkte openingsuren onthaal politiezone HerKo ADPW

21 januari 2019

Wegens een ingreep aan de ICT-infrastructuur is het onthaal van het politiehuis Herent en het politiehuis Kortenberg op woensdag 23 januari enkel open tussen 13 en 17 uur. Het telefoonnummer 016/85.34.00 is wel bereikbaar tussen 8 en 17 uur. Voor dringende hulp of het melden van verdachte situaties kan er 7 dagen op 7, 24 uur op 24 gebeld worden naar het nummer 101.