Belgisch kampioenschap op rollen in Den Travoo Stefan Van de Weyer

14 november 2018

15u44 2 Herent In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in het alomgekende Den Travoo in Herent kunnen sportievelingen komende zaterdagavond 17 november vanaf 17 uur hun hartje stevig ophalen. Net dan vindt er immers de nationale titelstrijd op rollen plaats.

Travoo on wheels start om 17 uur en je kan er enkel aan deel nemen per ploeg. Ieder team bevat vier personen en per teamlid moet er tien euro inschrijvingsgeld betaald worden. Voor inschrijvingen kan je terecht op info@dentravoo.be, de geldsom ter inschrijving kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE43 97313 26345 01. Alle sportievelingen worden in de buurt van het station van Herent verwacht om een gooi te doen naar deze prestigieuze titel! Komen supporteren is uiteraard ook mogelijk.