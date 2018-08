Bart Swings wint 'prijs voor de strijdlust' in allereerste wielerkoers 09 augustus 2018

Bart Swings, onze zilveren Olympische schaatskampioen, toonde zich eerder al een bekwaam inlineskater, maar reed nu voor het eerst ook mee met de Antwerpse Na-Tour Derny op en rond de Grote Markt van de Scheldestad. In twee reeksen van in totaal bijna anderhalf uur, koerste Swings mee met de echte renners, achter lichte gangmaakbrommers. Die rijden voor de renners om hen op gang te helpen en de luchtweerstand te verminderen.





Bij schaatsen en wielrennen spreek je dezelfde spiergroepen aan en Swings traint daarom vaak op de fiets. Het was echter de allereerste keer dat Swings echt aan een koers deelnam. Niet toevallig verscheen hij, als zilveren medaillist, in een zilveren pakje aan de startgrid.





Smaakt naar meer

Swings en zijn derny reden aanvankelijk goed mee met toppers zoals Wout Van Aert, Fabio Jakobsen, en Primož Rogli¿, dit jaar vierde in de Tour de France. In de eerste reeks keek hij nog iets te vaak over zijn schouder, maar in de tweede zat hij duidelijk beter in de wedstrijd op het bochtige parcours door de smalle straatjes van de Antwerpse binnenstad. De top vijf haalde Swings niet, maar hij won wel de prijs voor de Strijdlust. "Ik heb geprobeerd om in de tweede reeks meer op mijn gangmaker te vertrouwen en dat werkte. Deze eerste koers smaakt wel naar meer, ik hoop dat ik hier nog eens mag terugkomen", aldus de topschaatser uit Herent. (DILA)