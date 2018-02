Astrid Pollers (N-VA) legt eed af als burgemeester 06 februari 2018

02u39 0 Herent Astrid Pollers (N-VA) heeft gisteren de eed afgelegd als burgemeester van Herent. Die late wissel van de macht komt er om haar nog wat ervaring te laten opdoen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Aftredend burgemeester Marleen Schouteden (N-VA) heeft immers geen politieke ambities meer.

Pollers, tot gisteren schepen in Herent, werd voorgedragen door zowel sp.a als haar eigen partij N-VA. En nu heeft ze ook de eed afgelegd bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Een verrassing is de wissel van de macht hoegenaamd niet, want aftredend burgemeester Marleen Schouteden diende in november van vorig jaar al haar ontslag in. Dat deed ze naar eigen zeggen omdat ze op haar 72ste geen politieke ambities meer heeft voor de volgende legislatuur. Door de sjerp vroegtijdig af te staan, krijgt haar opvolgster Astrid Pollers nu al de kans om de bakens in Herent uit te zetten. "Ik kijk tevreden terug op de voorbije vijf jaar", aldus Schouteden. "Maar gezien mijn leeftijd ambieer ik geen tweede termijn. De toekomst van onze gemeente is belangrijk en daarom geef ik de fakkel nu al door."





Ervaring

Met het afscheid van Schouteden verliest de Herentse politiek heel wat ervaring - ze was al sinds 1970 actief. Al heeft ook Pollers in de voorbije jaren natuurlijk ervaring opgedaan als schepen. Sinds 2013 is ze bevoegd voor onder meer Cultuur, Communicatie, Onderwijs en Verkiezingen. Ze zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober ook de lijst trekken, maar liet eerder al noteren dat ze intussen gewoon verder werk wil maken van goed bestuur. "Er liggen nog dossiers op de plank die burgemeester Schouteden goed voorbereid heeft", klinkt het. "Ik ben alvast klaar voor de uitdaging en wil de huidige lijn doortrekken. De inwoners moeten zich veilig en thuis voelen in een welvarend Herent. Ik heb de ambitie om ook na de verkiezingen burgemeester van Herent te blijven. De gemeente zit in mijn hart: hier ben ik geboren en getogen. Het is mijn plicht om Herent verder op de kaart te zetten als een fijne gemeente." (BMK)