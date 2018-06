Asfalteringswerken op N26 18 juni 2018

Op de N26 in Herent zal er in de komende dagen op meerdere plaatsen gewerkt worden. In de nacht van 19 op 20 juni en die van 20 op 21 juni wordt de rijrichting Mechelen-Leuven afgesloten tussen 20 uur en 6 uur. Er wordt een omleiding ingevoerd via Mechelsesteenweg, Winkselsesteenweg, Rijweg, Myrna Mackstraat, Kouterstraat, Spoorwegstraat en Mechelsesteenweg. Het doorgaand verkeer richting Leuven-Mechelen blijft mogelijk. In die periode geldt wel nog een parkeerverbod op de Winkselsesteenweg, tussen Mechelsesteenweg en Rijweg. (ADPW)