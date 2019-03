7 procent rijdt te snel KAR

01 maart 2019

12u47 0

De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft in februari een 17-tal keren gecontroleerd op overdreven snelheid. In totaal werden 6.116 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 430 te snel oftewel 7 procent. Opvallend is dat in Kortenberg op de Leuvensesteenweg, waar 50 kilometer per uur is toegestaan, bijna 1 op 3 te snel reed. In de Schoonaardestraat in Kortenberg werd van de 36 voertuigen dan weer niemand geflitst. Op de Tildonksesteenweg in Herent werden het meeste voertuigen aan een controle onderworpen: 1.475. Daarvan reed 8,5 procent te snel in de zone 50.