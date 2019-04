545 voertuigen geflitst in maart ADPW

02 april 2019

07u57 0

De politiezone HerKo voerde in de maand maart verschillende bemande snelheidscontroles uit op verschillende locaties op haar grondgebied. In totaal werden 6006 voertuigen gecontroleerd. Er werden 545 voertuigen in overtreding bevonden, oftewel 9%. Grote uitschieters waren de Termerestraat in Winksele. Daar geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. 438 voertuigen werden gecontroleerd. Daarvan reed 37% te snel. Ook in de Bijlokstraat in Herent (snelheidslimiet 50 km/uur) werd iets meer dan 20% van de 167 gecontroleerde voertuigen geflitst. in Kortenberg werd er dan weer onder meer gecontroleerd in de Dalemstraat en in de Kerselarenstraat. Daar werden respectievelijk 7,2 en 12% van de voertuigen geflitst.

