35 bestuurders betrapt met gsm achter stuur 09 februari 2018

02u42 5

De lokale politie heeft deze week op verschillende plaatsen in Herent en Kortenberg controleacties gehouden. De agenten hebben vooral inbreuken vastgesteld rond gsm-gebruik achter het stuur. Dinsdag in de vroege ochtend stonden ze op de Mechelsesteenweg aan het kruispunt met de Bijlokstraat. Twee bestuurders reden door het rood licht en kregen een boete. Negentien bestuurders zaten te gsm'en achter het stuur. Daarnaast werden nog zeven andere verkeersinbreuken vastgesteld: drie omdat de automobilist geen rijbewijs of verzekering had en vier voor defecte lichten. De onverzekerde auto werd in beslag genomen. Er werden ook 26 ademtesten afgenomen en 1 speekseltest, maar niemand reed onder invloed. Tijdens de middag stond de politie op de Leuvensesteenweg aan het kruispunt met de Karterstraat. Opnieuw werden zestien bestuurders betrapt met hun gsm achter het stuur. Daarnaast droegen vier bestuurders geen gordel, één motorrijder droeg geen beschermende kledij en één bestuurder had geen boorddocumenten. Er werden in Kortenberg tien ademtesten afgenomen, maar ook hier reed niemand onder invloed. (ADPW)