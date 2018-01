250 aanwezigen koersen op de rollen 29 januari 2018

Den Travoo in Herent organiseerde zaterdag samen met De Moosduvels hun eerste kampioenschap koers op rollen in zaal 'Den Ouden Tijd'. Teams van vier namen het tegen elkaar op in een afvalsprint, een tijdrit en een ploegkoers, dit tegen een prijs van 10 euro per deelnemer. Veertien ploegen en zo'n 250 mensen namen in totaal deel aan het originele gebeuren. Uiteindelijk wist de beloftenploeg Demer en Dijle te winnen, de ploeg van Niels Albert. Om het geheel wat leuker te maken waren er nog wat snacks en dranken voorzien. De afterparty werd verzorgd door DJ Toele. (ADPW)