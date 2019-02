‘Verdacht wit poeder’ blijkt bloem te zijn, wellicht zette scoutsspelletje heel Herent op stelten ADPW

18 februari 2019

16u56 0 Herent Paniek maandag in de stationsbuurt van Herent. Een postbode had in een rode brievenbus voor het gemeentehuis een verdacht wit poeder aangetroffen. De Leuvense brandweer, de civiele bescherming en ontmijningsdienst DOVO rukten uit en sloten de buurt enkele uren af. Uiteindelijk bleek het niet om antrax, maar om bloem te gaan, dat wellicht bij een scoutsspel in de brievenbus was geraakt.

Met een klein legertje rukten de hulpdiensten maandag uit richting Herent station, voor wat uiteindelijk onschuldige tarwebloem bleek te zijn. “Blijkbaar heeft een jeugdbeweging afgelopen weekend een spel gespeeld met bloem in de buurt van de Spoorwegstraat”, bevestigt politiewoordvoerder Johan Vanhumbeeck van lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg). “We hebben een proces-verbaal laten opmaken van de feiten. Als blijkt dat de hulp- en gemeentediensten allemaal zijn gekomen doordat er bloem in die brievenbus is gekomen na een spelletje, kan het zijn dat zij verantwoordelijk worden geacht en moeten opdraaien voor de kosten. Al wil ik niet vooruitlopen op de feiten, er moeten eerst nog extra testen gebeuren door het labo.”

Quarantaine

De postbode in kwestie en drie agenten van de politiezone HerKo kwamen in aanraking met het poeder. Zij werden voor de veiligheid in quarantaine geplaatst. “Het kwartet heeft zowat een uur in een afgesloten ruimte doorgebracht. Iemand van de civiele bescherming heeft met het meettoestel hun lichamen gecontroleerd. Zij hebben niets gevonden. We hebben hen nog aanbevolen hun kleren uit te doen, in zakken te steken en ze te wassen. Daarna moesten ze zich voor alle zekerheid douchen.”

Om veiligheidsredenen werd door de Leuvense brandweer een ruime perimeter ingesteld waardoor de Spoorwegstraat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten werd ter hoogte van het gemeentehuis. Een omleiding werd daarom voorzien via de Leo Meulemansstraat en de Rijweg. Het eenrichtingsverkeer in de Rijweg werd daardoor tijdelijk opgeheven.

Meerdere meldingen

Tegenwoordig wordt er wel vaker een ‘verdacht’ poeder aangetroffen. Begin januari werd er nog een verdacht poeder aangetroffen in de Leuvense rechtbank. Toen bleek het - na een tussenkomst van de civiele bescherming - om kalk te gaan. Enkele dagen daarvoor ontving voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een poederbrief op het gemeentehuis van Lubbeek. Francken opende de poederbrief nietsvermoedend in zijn eigen woning en bracht toen urenlang in quarantaine door met zijn gezin en twee medewerkers. Achteraf bleek de brief een mengeling van meel en gemalen plastic te bevatten.