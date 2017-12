"Kwestie van tijd tot er ongeval gebeurt" TERMEREDELLELAAN ZIT VOL PUTTEN ANDREAS DE PRYCKER

02u44 0 Vertommen Het wegdek in de Termeredellelaan in Winksele ligt er wel erg slecht bij. Herent Heel wat wegen in wijk Schoonzicht kregen enkele maanden geleden een nieuwe asfaltlaag. De Termeredellelaan werd daarbij overgeslagen. Dat stuit op onbegrip bij Philippe Guns, wiens ouders in de wijk wonen. "De putten zijn drie centimeter diep en vijftien centimeter breed. Het is wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt", meent hij. De gemeente Herent heeft laten weten dat de kraters opgevuld worden. Een heraanleg zal echter ten vroegste voor eind 2018 zijn.

Philippe Guns gaat regelmatig op bezoek bij zijn ouders in de Termeredellelaan. "Ik rijd met de motor hier bijna dagelijks langs om naar mijn ouders te gaan en ik moet soms gevaarlijke manoeuvres uitvoeren om de putten en tegemoetkomend verkeer te ontwijken. Bij de asfalteringswerken in Schoonzicht zijn ze blijkbaar de grote putten in de Termeredellelaan vergeten te dichten. Die komen nochtans elk jaar terug", zegt hij.





Al aangekaart

Vier maanden geleden kaartte hij het probleem al aan bij de gemeente, maar zonder resultaat. "Ze hebben er nog altijd niets aan gedaan. Die putten kunnen nochtans gevaarlijke situaties veroorzaken. Denk maar aan fietsers en motorrijders die hier ten val kunnen komen waarna een naderende auto niet meer kan uitwijken. Ook voor de hulpdiensten die hier dan - wellicht aan hoge snelheid - moeten langsrijden, kunnen deze putten aanzienlijke schade veroorzaken, zowel aan personen als aan voertuigen", waarschuwt Guns.





Prioriteiten

Hij vindt het dan ook dringend tijd dat de gemeente in actie schiet. "Ik dacht dat verkeersveiligheid belangrijk was. Maar als er putten gedicht moeten worden, lijkt dat geen prioriteit te krijgen", meent Guns.





Schepen van openbare werken Arlette Caes (sp.a) geeft toe dat de Termeredellelaan er allesbehalve perfect bijligt. "Die weg ligt er inderdaad niet goed bij. En als je met een motor rijdt, komt dat natuurlijk eens zo hard aan. Maar er is wel degelijk aan de straat gewerkt", vertelt Caes. "We hebben al een aantal kraters opgevuld, maar daar zijn er ondertussen nieuwe bijgekomen. Het winterweer heeft het de laatste tijd niet toegelaten om aan de weg te werken. Maar het wordt tijd dat we de straat eens grondig aanpakken. Voorlopig zal dat zijn door kraters op te vullen. In een latere fase zullen we de straat volledig onder handen nemen. Maar we zijn nog aan het bekijken welk studiebureau we daarvoor zullen aanstellen. Eens dat beslist is, zoeken we een aannemer. Om een lang verhaal kort te maken: ik denk dat een heraanleg pas voor het najaar van 2018 zal zijn", besluit schepen Caes.