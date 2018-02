"Ik sta recht in mijn schoenen" DIRECTRICE GESCHORST NA 'TEKORTKOMINGEN IN FINANCIEEL BEHEER' ANDREAS DE PRYCKER

03 februari 2018

03u05 0 Herent Directrice Aicha Al Merrouni van gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek is door de Kamer van beroep geschorst. Het gemeentebestuur had vorig jaar haar ontslag gevraagd omdat zij privé-uitgaven zou bekostigd hebben met een bankkaart van de school. De Kamer van beroep oordeelde dat dat niet zo was, maar schorste Al Merrouni toch tot en met 1 april omdat zij haar bewijsstukken niet zorgvuldig had bijgehouden.

De ouders van gemeenteschool De Boemerang schrokken zich een bult toen ze onlangs een digitale brief in hun mailbox kregen met de titel 'schorsing directrice Al Merrouni'. De brief leest als volgt: "Enige tijd geleden werden ernstige tekortkomingen vastgesteld in het financieel beheer van de school. Daarom werd door het gemeentebestuur een onderzoek ingesteld. In de nasleep daarvan heeft de onafhankelijke Kamer van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs een tuchtmaatregel opgelegd aan directrice Al Merrouni. Zij werd om tuchtredenen geschorst voor de periode van 2 maanden. Als gevolg daarvan zal mevrouw Al Merrouni niet aanwezig zijn op de school vanaf 1 februari 2018. Gedurende deze periode zal Evelien Put de functie van waarnemend directrice op zich nemen. Vanaf 1 april aanstaande, nadat de schorsing van mevrouw Al Merrouni is afgelopen, wil het gemeentebestuur haar opnieuw het vertrouwen schenken om de schoolleiding op te nemen, in samenspraak met het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders', zo klinkt het in de brief, waaronder het nummer van schepen van onderwijs Sabine Ledens (N-VA staat). Zij wilde, net zoals haar partijvoorzitter Hans Van Hoof, niet reageren op de hele kwestie.





Hans Vanhoof bekleedt ook de functie van voorzitter van het oudercomité. De beschuldigde Aicha Al Merrouni, vierde op de lijst van sp.a Herent en OCMW-raadslid, wilde wél reageren. "Concreet wordt mij verweten dat er een 'aantal verdachte betalingen gebeurd zijn met de bankkaart van de schoolrekening' en dat 'de bankkaart werd misbruikt voor privé-uitgaven. Daarnaast verwijten ze mij 'diefstal van arbeidstijd', waardoor ik geen arbeidsprestaties leverde tijdens mijn uren. Wel, het klopt dat er 750 euro ter discussie stond. Van die 750 euro heb ik één enkele keer een kappersbezoek van 71 euro betaald. Een vergissing, want beide kaarten zijn oranje en hebben dezelfde pincode. Toen ik daarachter kwam, heb ik een koffer gekocht voor de school ter waarde van 130 euro. Volledig uit eigen zak betaald. De rest van die 750 euro diende voor kraslotjes van Euromillions voor elk personeelslid voor de dag van de leraar, voor de lunchvergadering op de dag van het onderhoudspersoneel en voor koffiekoeken die ik op zaterdag aankocht bij de bakker voor de vrijwilligers van het oudercomité", vertelt Al Merrouni.





Geen kasboek

De hele hetze rond de uitgaven dateert al van maart 2017. Op 8 september 2017 vroeg het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenberg het ontslag van mevrouw Al Merrouni. Het college - bestaande uit de partijen CD&V en N-VA - besliste daarover, waarna Al Merrouni in beroep ging. Ondertussen werd de Kamer van beroep van gesubsidieerd officieel onderwijs ingeschakeld. Zij oordeelden op 29 november 2017 met eenparigheid van stemmen dat 'de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenberg waarbij mevrouw Al Merrouni bij tuchtmaatregel werd ontslagen, wordt vernietigd. Met eenparigheid van stemmen werd 'aan Al Merrouni de tuchtmaatregel de schorsing opgelegd gedurende 2 maanden'. Dit omdat zij 'het tot de normale taak van een aangestelde behoort om de geldverrichtingen te registreren - hoe minimaal ook - en de bewijsstukken bij te houden om verantwoording over zijn of haar taakuitoefening te kunnen afleggen in het kader van een normale zorgvuldigheid die men van een personeelslid mag verwachten'.





Politiek spelletje?

Een beslissing waar Al Merrouni mee kan leven. "De enige fout, behalve mijn foutief betaald kappersbezoek, is dat ik geen kasboek heb bijgehouden. Maar mijn voorgangers hebben dat ook nooit gedaan en daar is mij nooit iets van gezegd. Nu doe ik dat bij de minste uitgave en ik ben van plan om dat minutieus te blijven doen", klinkt het bij Al Merrouni. Is zij het slachtoffer geworden van een politiek spelletje? "Daar lijkt het op, maar ik wil niemand met de vinger wijzen. Al moet ik er wel bij vertellen dat ze mij hebben voorgesteld om géén brief te versturen als ik op het einde van het schooljaar ontslag zou nemen. Ik sta recht in mijn schoenen en heb dat bewezen ook. Ik word gesteund door de mensen van de school en dat doet mij enorm veel plezier. Ik ben daar graag dus ik blijf", klinkt het.





Niets te verbergen

Partijvoorzitter van sp.a Herent Jo De Clercq staat honderd procent achter Al Merrouni. "Zij is een fantastische madam en wordt op handen gedragen in de school. Die twee maanden schorsing zijn niet erg. Zo heeft ze tijd om haar boekhouden onder de knie te krijgen", lacht De Clercq. "Maar laat het duidelijk zijn: Aicha heeft niets te verbergen. Er is geen haar op mijn hoofd dat ooit aan haar integriteit getwijfeld heeft", meent de partijvoorzitter.